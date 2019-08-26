Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже

26 Авг. 16:22 2019-08-26T16:23:50+03:00

К Федору Спиридонову врачи не успели, его нашли уже мертвым Фото: Александр ГЛУЗ

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В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова. Труп нашла домработница. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вчера. В 16 часов домработница вместе с сыном пришла навести порядок во дворе коттеджа. По её словам, у мужчины были порезаны руки на сгибе локтей.

Федору Спиридонову было 32 года. Он работал удаленно в сыктывкарском коммерческом кооперативе по выдаче займов. Там он занимал должность заместителя директора по развитию. По словам родственников погибшего, Федор Спиридонов не любил общество.

По факту его смерти следователи подмосковного ГСУ проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU