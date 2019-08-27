2019-08-27T10:47:45+03:00
Общество

К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло

Публикуем график подключения
Дарья ЮДИНА
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К началу следующей недели ко всем усинцам в квартиры придет теплоК началу следующей недели ко всем усинцам в квартиры придет тепло
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Вчера глава усинского городского округа Николай Такаев подписал постановление «О начале отопительного сезона». Согласно этому документу, тепло придет во все дома к 2 сентября. Об этом пишет пресс-служба городской администрации Усинска.

Уже сегодня к отоплению будут подключены почти все дома на улице 60 лет Октября, на улице Воркутинской, Молодежной и Пионерской. В остальные дома усинцев тепло придет позже. Полный график можно найти по ссылке.

Образовательные организации и учреждения здравоохранения уже подключили к отоплению. После того, как отопление запустят по всему городу, начнут принимать заявки на развоздушивание системы отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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