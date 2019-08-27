2019-08-27T10:46:51+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом

Потерпевшего отправили в больницу
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Республике КомиФото пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми
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В Сыктывкаре росгвардейцы задержали 24-летнюю девушку. Она нанесла множество колото-резаных ран знакомому своей матери. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.

Инцидент произошел в квартире пострадавшего 40-летнего мужчины. Хозяин квартиры поссорился с сыктывкаркой и та схватилась за нож. Ранив его не один раз, девушка осталась на месте. Там её и нашли росгвардейцы, прибывшие на место происшествия.

Молодую сыктывкарку доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Раненого сыктывкарца отправили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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