2019-08-27T13:46:41+03:00
Общество

Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов

На это выделят 847 миллионов рублей
Дарья ЮДИНА
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Муниципалитеты Коми смогут развивать свои бренды с денежной поддержкой от правительстваМуниципалитеты Коми смогут развивать свои бренды с денежной поддержкой от правительства
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Сергей Гапликов встретился с министром финансов Республики Коми Галиной Рубцовой. Темой встречи стали поправки в закон о республиканском бюджете. В соответствии с этими поправками в Коми хотят сильно увеличить объем денежной поддержки, оказываемой городам и районам нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.

Для поддержки муниципалитетов Коми планируется выделить 847 миллионов рублей: 582 миллиона рублей направят в виде коммунальной субсидии, 260 миллионов рублей в виде дотаций на бюджетную сбалансированность, 50 миллионов рублей — в виде грантов по показателям социально-экономического развития.

Законопроект рассмотрят на октябрьском заседании Государственного Совета Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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