Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки

27 Авг. 14:23 2019-08-27T14:23:48+03:00

Средний размер кредита у нас составляет почти два миллиона рублей

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«РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов по популярности ипотеки. Республика Коми заняла восьмое место.

Место в рейтинге определялось по трем показателям: соотношению числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения, среднему размеру кредита и динамике региональной суммы ипотечных кредитов. Оказалось, что жители Коми берут в ипотеку в среднем 1,9 миллионов рублей.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа оформляют ипотеку на гораздо большую сумму: средний размер ипотечного кредита в этом регионе — 2,8 миллиона рублей, так что не зря он стал лидером рейтинга. Соседями Коми в топе стали Республика Саха и Республика Татарстан.

Вообще, аналитики отмечают, что в сравнении с двумя предыдущими годами, россияне стали менее охотно оформлять ипотеку: после роста ключевой ставки осенью 2018 года спрос на неё заметно снизился. На нашем регионе эта тенденция также сказалась. Тем не менее, в Республике Коми популярность ипотеки находится выше среднего уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU