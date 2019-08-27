В Коми у бюджетников вырастут зарплаты

27 Авг. 14:46 2019-08-27T14:46:50+03:00

Со следующего года они увеличатся на 4,8 процента

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Глава Республики Коми встретился с министром финансов Галиной Рубцовой. Она доложила о поправках в закон о республиканском бюджете и проинформировала о работе по подготовке проекта республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По итогам 2019 года ожидается профицит республиканского бюджета: предварительно доходы увеличатся на 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба Главы Республики Коми.

Профицит бюджета позволит воплотить в жизнь социальные законопроекты, в частности — закон о повышении всех республиканских выплат и пособий. Также в следующем году с первого января хотят увеличить на 4,8 процента зарплаты людей, занятых в бюджетной сфере. Это плановое повышение, которое первоначально предусматривалось выполнить с 1-го октября 2020 года, но глава региона Сергей Гапликов распорядился провести индексацию раньше – с начала года.

Напомним, что ранее появилась информация об увеличении денежной поддержки городов и районов Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU