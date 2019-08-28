В Сыктывкаре перекроют движение на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-28T08:14:19+03:00

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В Сыктывкаре снова изменится схема движения из-за ремонта дорожного полотна. В этот раз у автомобилистов временно не будет хода на Интернациональную улицу, улицу Маркова и к подъезду к микрорайону Ручейному. Также в связи с ограничением движения на определенный срок поменяется маршрут автобусов № 6 и № 20.

Об ограничении движения на Интернациональной улице сообщает ООО «Нефтедорстрой». В связи с ремонтом дорожного полотна там перекроют участок от дома № 157 до улицы Бабушкина с 5 по 9 сентября.

О графике ограничения движения по автомобильной дороге «Подъезд к микрорайону Ручейный» и улице Маркова из-за ремонта сообщает ООО «ДорИнвест». С 28 по 31 августа для автомобилистов не будет хода к участку от дома № 59/1 до № 22/1 по Ручейной улице с заездами до домов №10, №27; с 31 августа по 2 сентября— к участку от Лесопарковой улицы до дома № 67 на Ручейной улице; с 3 по 6 сентября — к участку от дома № 22/1 до дома № 52/1 по Ручейной улице; с 7 по 8 сентября к участку от дома № 52/1 по Ручейной улице до дома № 9 по улице Панева; с 9 по 10 сентября — к участку от дома № 9 по улице Панева до улицы Дырнос.

Кроме того, из-за ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по улице Маркова от улицы Димитрова до улицы Станционная с 30 по 31 августа.

Маршрут из-за ограничения движения поменяется не только у автовладельцев: автобусы № 6 и № 20 будут временно ездить по маршруту, отличающемуся от обычного. Автобусы № 6 будут ездить в объезд в прямом направлении: улица Коммунистическая - улица Морозова - улица Элеваторная - улица Орджоникидзе - Дырнос - улица Ручейная - далее по маршруту; в обратном направлении: улица Ручейная - улица Орджоникидзе - далее по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU