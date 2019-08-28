2019-08-28T12:56:24+03:00
Общество

Скоро в сыктывкарские дома вернется тепло

Осталось только дождаться, когда управляющие компании предоставят паспорта готовности
Дарья ЮДИНА
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Скоро в дома Сыктывкара вернется теплоСкоро в дома Сыктывкара вернется теплоФото: Олег ЗОЛОТО
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В мэрии Сыктывкара рассказали, когда начнется отопительный сезон. Речь об этом зашла сегодня на общегородской планерке.

Все коммунальные службы и ресурсные организации в своих докладах на планерке сообщили о полной готовности к отопительному сезону. Долгожданная подача тепла опаздывает из-за того, что управляющие компании пока не предоставили все необходимые документы:

— Чтобы дом подключили к теплу, необходим подписанный паспорт готовности . К сожалению, в Сыктывкаре на данный момент подписана только половина этих паспортов. Управляющие компании говорят, что документы находятся в «Коми энергосбытовой компании» для подписи. Я дала поручение по этому поводу, мы хотим урегулировать этот вопрос с «Коми энергосбытовой компанией» в ближайшее время, — сообщила и.о. мэра Наталья Хозяинова.

Городская администрация торопится решить вопрос с отоплением, чтобы заморозки жители Сыктывкара встречали уже в теплых квартирах. Напомним, что в Усинске и в Воркуте отопительный сезон уже стартовал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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