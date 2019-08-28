Стало известно,где похоронят погибшего сыктывкарского тренера по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-28T13:45:44+03:00

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26 августа на трассе «Вятка» произошло ДТП, в котором погиб тренер по кикбоксингу из Сыктывкара Вадим Бачой. Мужчина занимался с детьми в школе и спортивном клубе. Как сообщает портал PG11.ru со ссылкой на Президента Федерации по кикбоксингу Андрея Рабиновича, прощание с Вадимом пройдет сегодня в 14:00 в Эжвинском районе. Затем спортсмена похоронят на визингском кладбище, недалеко от которого живет его мама.

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ИСТОЧНИК KP.RU