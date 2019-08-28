В Сыктывкаре появится кованая балерина

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-28T14:38:57+03:00

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Этим летом в рамках народных проектов установлено три уличных спортивных комплекса. Также к первому сентября будет завершено благоустройство нескольких территорий учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Сыктывкара.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» проводятся работы по благоустройству территории отдела Центра досуга и кино «Октябрь» в п. Верхний Чов. На сегодня осуществлена очистка территории, вывоз мусора, обустройство дорожки, демонтаж пристройки к зданию, произведена планировка площадки, отсыпка песком и чернозёмом, посажена газонная трава.

Также завершается благоустройство дворовой территории у Школы искусств в рамках народного проекта «Парк искусств». До первого сентября на площадке около школы будут установлены два арт-объекта: кованые балерина и палитра с кистями. Для отдыха жителей города и учащихся школы будут установлены скамейки, урны для мусора.

В рамках проекта «Народный бюджет» в различных частях города установлены турниковые, тренажерные комплексы, доступные для горожан. Так, уличный тренажерный комплекс был установлен в п. Мырты-Ю, многофункциональный турниковый комплекс появился во дворе дома №61 по улице Старовского, еще один уличный тренажерный комплекс был установлен в Эжвинском районе на улице Юности, 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU