Многодетные семьи из Сыктывкара будут жить в Сыктывдинском районе

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-28T16:43:25+03:00

Многодетные семьи из Сыктывкара получили участки в Пичипашне

Специально для них выделят земельные участки

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Многодетные семьи из Сыктывкара переедут жить в микрорайон Пичипашня Сыктывдинского района. Там они получать земельные участки, выделенные администрацией района. Об этом говорили сегодня на брифинге после общегородской планерки.

И.о. мэра Наталья Хозяинова сообщила, что земельные участки выделяются согласно соглашению между сыктывкарской и сыктывдинской администрацией. Всего выделено 20 участков.

16 семей уже согласились переехать в Пичипашню, осталось найти ещё четыре семьи. Я попросила руководителя администрации Сыктывдинского района Любовь Доронину встретиться с теми, кто переехал.У администрации — большие планы на этот микрорайон, — отметила Наталья Хозяинова.

В будущем районная администрация хочет обеспечить Пичипашню всей необходимой инфраструктурой. В частности, там хотят построить детский сад.

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ИСТОЧНИК KP.RU