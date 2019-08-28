2019-08-28T17:10:42+03:00
Общество

В селе Помоздино Усть-Куломского района откроют ферму на 200 голов

Стоимость проекта — 36,4 миллионов рублей
Дарья ЮДИНА
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В селе Помоздино Усть-Куломского района завершается строительство современного животноводческого комплекса с молочным блоком. Сегодня на объекте побывал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Об этом сообщает его пресс-служба.

Проект стоимостью в 36,4 миллиона рублей реализует помоздинский производственный кооператив. Из этой суммы 25,5 миллионов рублей – республиканская субсидия, 3 миллиона рублей – заёмные средства, 6 миллионов рублей – деньги, выделенные в рамках соглашения о социальном партнёрстве с АО «Монди СЛПК». На стройку потратили 1,8 миллиона рублей.

К строительству приступили два года назад. Степень готовности проекта – 84,3%. Осталось завершить работы по благоустройству территории, монтаж откосов и устройство канализации. Открыть ферму хотят в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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