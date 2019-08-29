2019-08-29T08:59:28+03:00
Общество

Мусор из отдаленных воркутинских поселков будут вывозить на вездеходе

В заполярном городе купили спецтехнику
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации ВоркутыФото пресс-службы администрации Воркуты
Изменить размер текста:

В Воркуте для вывоза мусора из отдаленных поселков Сивомаскинского и Елецкого купили специализированную технику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

В автопарк компании, которая занимается перевозкой ТКО в заполярном городе, недавно поступил вездеход «Четра ТМ-140» с манипулятором грузоподъемностью в три тонны и трал «Ивеко. Также для удобной погрузки мусора в кузов вездехода купили специальные многоразовые мешки, которые будут вкладываться в мусорные контейнеры.

Ранее отходы из Сивомаскинского и Елецкого вывозили в полноприводном мусоровозе на базе КАМаЗ: он прекрасно показал свои технические возможности по «зимнику». Однако использовать его в весенне-летний период для обслуживания данных территорий было невозможно. Поэтому было принято решение о приобретении специализированного вездехода, который выйдет на линию в ближайшее время. Обслуживать спецтехнику будут два человека – водитель и рабочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов

Пойманных в окрестностях Воркуты птиц житель северной столицы планировал отвезти для разведения в Татарстан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Помоздино Усть-Куломского района откроют ферму на 200 голов
Многодетные семьи из Сыктывкара будут жить в Сыктывдинском районе
В Сыктывкаре появится кованая балерина
Стало известно,где похоронят погибшего сыктывкарского тренера по кикбоксингу
Скоро в сыктывкарские дома вернется тепло
В Сыктывкаре перекроют движение на нескольких улицах
В Удорском районе медведь напал на корову
В Коми у бюджетников вырастут зарплаты
Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки
Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов
Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения
Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом
К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло
Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек