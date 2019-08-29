Мусор из отдаленных воркутинских поселков будут вывозить на вездеходе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-29T08:59:28+03:00

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В Воркуте для вывоза мусора из отдаленных поселков Сивомаскинского и Елецкого купили специализированную технику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

В автопарк компании, которая занимается перевозкой ТКО в заполярном городе, недавно поступил вездеход «Четра ТМ-140» с манипулятором грузоподъемностью в три тонны и трал «Ивеко. Также для удобной погрузки мусора в кузов вездехода купили специальные многоразовые мешки, которые будут вкладываться в мусорные контейнеры.

Ранее отходы из Сивомаскинского и Елецкого вывозили в полноприводном мусоровозе на базе КАМаЗ: он прекрасно показал свои технические возможности по «зимнику». Однако использовать его в весенне-летний период для обслуживания данных территорий было невозможно. Поэтому было принято решение о приобретении специализированного вездехода, который выйдет на линию в ближайшее время. Обслуживать спецтехнику будут два человека – водитель и рабочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU