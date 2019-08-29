2019-08-29T09:22:03+03:00
Происшествия

Вместо дорогой посылки жительница Коми получила пакет с землей

Вместо оплаченных товаров мошенники присылают людям котов в мешках
Дарья ЮДИНА
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Вместо заказанных товаров жители Коми получили ерундуВместо заказанных товаров жители Коми получили ерундуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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За сутки к сотрудникам территориальных отделов МВД по РК обратились четверо граждан, которые стали жертвами мошенников при заказе товаров и получении услуг в интернете. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба МВД по Республике Коми.

Так, жители Ухты и Сосногорска получили не те товары, что заказывали в интернете. Пожилой ухтинец вместо глазных капель стоимостью в пять тысяч рублей получил концентрат из разнотравья, а жительница Сосногорска вместо штор за четыре тысячи рублей — пакеты с землей.

Наибольший ущерб за прошедшие сутки был причинен двум жителям Сыктывдинского района. Одной из жертв мошенников стала 33-летняя женщина: она через «Avito.ru» договорилась о покупке запчастей на автомобиль «Субару», в качестве предоплаты перечислила продавцу 47500 рублей, но доставки не дождалась. 59-летную жительницу района злоумышленники обманули при предоставлении кредита. Пенсионерка лишилась более 55 тысяч рублей, которые перевела незнакомцам за поручительство по займу.

По двум фактам проводятся проверки, по остальным возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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