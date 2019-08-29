2019-08-29T09:22:09+03:00
Общество

В Коми планируют объявить режим ЧС в аграрном секторе

Власти республики готовят документы в правительство РФ
Ольга СОЛОВЕЙ
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Практически на всей территории Коми наблюдается опасное явление - переувлажнение почвы.Практически на всей территории Коми наблюдается опасное явление - переувлажнение почвы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за дождливой погоды в Коми, которая негативно повлияла на заготовку кормов, власти республики подготовливают документы в правительство РФ для объявления режима ЧС в аграрном секторе. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на вице-премьера Анатолий Князев, возглавляющего Минсельхоз.

- Мы обсудили с Сергеем Гапликовым положение дел. Ознакомились с ситуацией в других регионах: в ряде из них режим ЧС в АПК объявлен. Мы тоже готовим соответствующие документы для их подачи в правительство, - рассказал журналистам руководитель профильного ведомства.

По его словам, при таком развитии событий республике удастся избежать нареканий со стороны Минсельхоза РФ в части плановых показателей, за достижение которых ответственны власти субъектов РФ.

- Если без объективных причин, к коим в случае с нашим регионом относится природный фактор - затяжные дожди летом, территории не выполнят показатели, то им грозят штрафы, которые они будут вынуждены переложить на хозяйства, - уточнил министр.

Он добавил, что точка в вопросе объявления режима ЧС будет поставлена до конца недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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