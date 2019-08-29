2019-08-29T14:07:38+03:00
Общество

Кладбище в Печорском районе облюбовали медведи

Местная администрация просит жителей не кормить животных
Ольга СОЛОВЕЙ
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Этим летом животные в Коми часто выходят к людям.Этим летом животные в Коми часто выходят к людям.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Администрация Печоры сообщает, что на территории городского кладбища в районе поселка Белый-Ю зафиксированы случаи появления медведей.

- Просим печорцев проявлять бдительность при посещении кладбища и соблюдать меры предосторожности: не вступать в контакт с животными, не кормить, не снимать и не фотографировать, - обратились местные власти к жителям. - Также во избежание привлечения медведей на кладбище рекомендуем не оставлять продукты питания на могилах.

При необходимости звонить оперативному дежурному МР «Печора» по телефону 7-23-23, в дежурную часть ОМВД России по г. Печоре по телефону 02 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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