Кладбище в Печорском районе облюбовали медведи
Администрация Печоры сообщает, что на территории городского кладбища в районе поселка Белый-Ю зафиксированы случаи появления медведей.
- Просим печорцев проявлять бдительность при посещении кладбища и соблюдать меры предосторожности: не вступать в контакт с животными, не кормить, не снимать и не фотографировать, - обратились местные власти к жителям. - Также во избежание привлечения медведей на кладбище рекомендуем не оставлять продукты питания на могилах.
При необходимости звонить оперативному дежурному МР «Печора» по телефону 7-23-23, в дежурную часть ОМВД России по г. Печоре по телефону 02 или 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Удорском районе медведь напал на корову
Растерзанное животное пришлось убить, чтобы оно не мучилось (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU