В Сыктывкаре изменится схема движения на шести маршрутах

10 Сент. 15:24 2019-09-10T15:25:27+03:00

Ограничения будут действовать с 12 по 30 сентября

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Введение временной меры связано с проведением ООО «Нефтедорстрой» работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части по ул.Карла Маркса – от ул.Печорской до ул.Крутой в период с 12 по 30 сентября 2019 года. Движение транспорта будет ограничено на всю ширину проезжей части.

– движение транспорта по маршруту № 1 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Карла Маркса – ул.Красных Партизан – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направление: ул.Печорская – Октябрьский проспект – ул.Красных Партизан – ул.Карла Маркса – далее по маршруту;

– движение транспорта по маршруту № 15 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Карла Маркса – ул.Красных Партизан – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направление: ул.Печорская – Октябрьский проспект – ул.Красных Партизан – ул.Карла Маркса – далее по маршруту;

– движение транспорта по маршруту № 24 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Карла Маркса – ул.Красных Партизан – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направление: Октябрьский проспект – ул.Красных Партизан – ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту;

– движение транспорта по маршруту № 28 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – ул.Карла Маркса – ул.Крутая – ул.Энгельса – ул.Печорская – далее по маршруту; в обратном направление: ул.Печорская – ул.Энгельса – ул.Крутая – ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– движение транспорта по маршруту № 54 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Карла Маркса – ул.Красных Партизан – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направление: Октябрьский проспект – ул.Красных Партизан – ул.Карла Маркса – далее по маршруту;

– движение транспорта по маршруту № 126 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, в прямом направлении: ул.Карла Маркса – ул.Красных Партизан – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направление: ул.Печорская – Октябрьский проспект – ул.Красных Партизан – ул.Карла Маркса – далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU