2019-09-11T15:57:17+03:00
Происшествия

Две интинские школьницы разыграли свою учительницу

Они позвонили женщине и сказали. что ее дом заминирован
Евгений Никитин
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Теперь за проступок школьниц придется заплатить их родителям.Теперь за проступок школьниц придется заплатить их родителям.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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13-летняя и 14-летняя интинские школьницы решили разыграть свою учительницу. Они позвонили ей и сообщили о минировании дома, где она проживает. 46-летняя женщина услышав о "бомбе", позвонила в дежурную часть ОМВД. По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе проверки информации сотрудники полиции выяснили, что сообщение заведомо ложное, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Были установлены подозреваемые – две несовершеннолетние жительницы Инты, которых доставили в дежурную часть, где они во всем признались.

Родители юных злоумышленниц будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Полиция Инты готовит исковое заявление в городской суд о взыскании с родителей подростков расходов, понесенных в связи с прибытием на место специализированных служб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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