Две интинские школьницы разыграли свою учительницу
13-летняя и 14-летняя интинские школьницы решили разыграть свою учительницу. Они позвонили ей и сообщили о минировании дома, где она проживает. 46-летняя женщина услышав о "бомбе", позвонила в дежурную часть ОМВД. По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В ходе проверки информации сотрудники полиции выяснили, что сообщение заведомо ложное, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Были установлены подозреваемые – две несовершеннолетние жительницы Инты, которых доставили в дежурную часть, где они во всем признались.
Родители юных злоумышленниц будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Полиция Инты готовит исковое заявление в городской суд о взыскании с родителей подростков расходов, понесенных в связи с прибытием на место специализированных служб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU