2019-09-20T17:14:01+03:00
Общество

В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики

Девочку поставили на учет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сыктывкаре 13-летняя девочка распространяла наркотики. Эти и другие страшные случаи рассказали инспектор отдела по делам несовершеннолетних Наталья Удоратина и член Общественного совета при УМВД России по Сыктывкару Алексей Фролов, пишет Комиинформ.

Сейчас на учете ОПДН состоят 403 несовершеннолетних. За последние 8 месяцев подростки в Сыктывкаре совершили 77 преступлений. Среди них 9 правонарушений связано с незаконным оборотом наркотиков (за аналогичный период прошлого года зафиксировано всего 3 таких преступления).

Отдельно эксперты остановились на ярком случае, который заставляет задуматься. В феврале этого года к реальному сроку за распространение наркотиков приговорили 17-летнего парня. Когда она выйдет на свободу, его сверстники уже давно построят семьи и карьеру - за такие правонарушения дают 8-10 лет. Самое страшное, что распространять наркотики ему помогала 13-летняя школьница, ее поставили на учет.

Специалисты предупреждают родителей не пренебрегать воспитанием детей, уделять им достаточно внимания, беседовать о страшных последствиях правонарушений. Зачастую родители, работая сутками, забывают о детях и их досуге, и они, предоставленные сами себе, выбирают неподобающее окружение. Эксперты подчеркнули - все проблемы идут от семьи, поэтому важно не упустить своего ребенка, пока не поздно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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