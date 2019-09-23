2019-09-23T11:25:05+03:00
Общество

Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат

Об этом гласит исследование «РИА Рейтинг»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат, гласит исследование «РИА Рейтинг», составленное в соответствии с данными Росстата.

В Республике Коми среднемесячная зарплата в первом полугодии этого года составила 45 784 рублей. В целом, оплата труда в первом полугодии 2019 года повысилась на 4,7%. Это соответствует 76 месту среди 85 субъектов Российской Федерации.

Самый высокий рост зарплат зафиксировали в Костромской области (оплата труда повысилась на 14,7%), в Туве (на 12,4%), в Магаданской области (11,6%), Севастополе (10,9%), Сахалине (10,7%), Кемеровской (10,7%) и Липецкой областях (10,0%). Наименьший рост зарплат был замечен в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге. Там прибавка не превысила даже 3,5%. Однако специалисты утверждают, что в этих регионах она и так была высокой. К примеру, если Костромской области средняя заработная плата составляет 26,9 тысячи рублей, то в ЯНАО — 90,37 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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