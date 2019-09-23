Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету

23 Сент. 15:46 2019-09-23T15:46:16+03:00

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Сыктывкарец заплатит более 457 тысяч рублей авиакомпании, которая потерпела из-за него убытки: закурив на борту самолета, мужчина вынудил пилота посадить воздушное судно. Теперь по решению суда незадачливый мужчина должен будет выплатить круглую сумму. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Коми.

Сегодня вступило в силу решение Сыктывкарского городского суда о взыскании с жителя столицы Коми более 479 тысяч рублей. Сыктывкарец нарушил правила поведения пассажиров на борту самолета, решив покурить в туалете. Из-за этого сработал детектор дыма. После командир воздушного судна, действуя по инструкции, посадил самолет на ближайший запасной аэродром.

Показания свидетелей и письменные доказательства работников авиакомпании помогли восстановить картину событий. Пилот действовал, соблюдая требования законодательства.

Действия пассажира-нарушителя привели к убыткам авиакомпании. Их общая сумма составила более 479 тысяч рублей. Городской суд постановил, что сыктывкарец должен заплатить за принесенный ущерб. Ответчик с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу в Верховный суд Коми, однако тот оставил все как есть. Теперь мужчине придется расстаться с крупной суммой.

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ИСТОЧНИК KP.RU