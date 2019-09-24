2019-09-24T12:34:49+03:00
Общество

В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск

Рейсы будут по понедельникам и пятницам
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Автор фото - Килькин АртемАвтор фото - Килькин Артем
Изменить размер текста:

«Комиавиатранс» возобновил полеты по направлению Сыктывкар-Котлас-Арханегльск. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах ИГ-47.

Из Сыктывкара самолет будет вылетать в 12 часов 40 минут. По расписанию он будет останавливаться в Котласе в 13 часов 30 минут. В Архангельске воздушное судно будет приземляться в 15 часов 55 минут. Обратный рейс назначили на 16 часов 45 минут. В Котлас пассажиры будут прибывать в 18 часов 30 минут, а в столицу республики в 20 часов 10 минут.

Цена билета на самолет из Сыктывкара в Котлас — 2250 рублей, в Архангельск — 6750 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную на борту самолетасигарету Действия мужчины привели к убыткам авиакомпании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибли 18-летнего охотника в Усогорске
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто