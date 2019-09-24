В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск

24 Сент. 12:20 2019-09-24T12:34:49+03:00

Рейсы будут по понедельникам и пятницам

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«Комиавиатранс» возобновил полеты по направлению Сыктывкар-Котлас-Арханегльск. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах ИГ-47.

Из Сыктывкара самолет будет вылетать в 12 часов 40 минут. По расписанию он будет останавливаться в Котласе в 13 часов 30 минут. В Архангельске воздушное судно будет приземляться в 15 часов 55 минут. Обратный рейс назначили на 16 часов 45 минут. В Котлас пассажиры будут прибывать в 18 часов 30 минут, а в столицу республики в 20 часов 10 минут.

Цена билета на самолет из Сыктывкара в Котлас — 2250 рублей, в Архангельск — 6750 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU