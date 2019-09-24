Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта

24 Сент. 14:08 2019-09-24T14:09:30+03:00

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На портале «Активный регион» появилось обращение, связанное с штырями, торчащими из асфальта. Жительница Ухты написала, что увидела потенциально травмоопасное место на пешеходной дорожке рядом со стоянкой УГТУ за церковью на Первомайской улице.

— Вечером в темноте можно запросто споткнуться, покалечиться. К тому же скоро зима и, как следствие, гололед. Почему управляющая компания не предпринимает никаких мер? — спрашивает женщина.

На портале ей рассказали о предпринятых мерах: копию обращения отправили МКП «Ухтаспецавтодор» и УГТУ. Они должны решить проблему с торчащими штырями.

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ИСТОЧНИК KP.RU