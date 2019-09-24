2019-09-24T14:09:30+03:00
Общество

Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта

Проблемное место нашли рядом с зданием УГТУ
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото с портала "Активный регион"Фото с портала "Активный регион"
Изменить размер текста:

На портале «Активный регион» появилось обращение, связанное с штырями, торчащими из асфальта. Жительница Ухты написала, что увидела потенциально травмоопасное место на пешеходной дорожке рядом со стоянкой УГТУ за церковью на Первомайской улице.

— Вечером в темноте можно запросто споткнуться, покалечиться. К тому же скоро зима и, как следствие, гололед. Почему управляющая компания не предпринимает никаких мер? — спрашивает женщина.

На портале ей рассказали о предпринятых мерах: копию обращения отправили МКП «Ухтаспецавтодор» и УГТУ. Они должны решить проблему с торчащими штырями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре из-за ремонта дорог перекроют четыре улицы

Движение транспорта будет ограничено по проспекту Бумажников, Ухтинскому шоссе, улицам Ленина и Ручейная (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности гибли 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто