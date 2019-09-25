2019-09-25T07:41:08+03:00
Общество

Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском

От полученных травм пострадавший скончался в больнице
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Трое молодых ухтинцев пойдут под суд за то, что избили человека, который от полученных травм умер в больнице, сообщает СУ СКР по Коми.

По версии следствия, в октябре прошлого года 19-летний, 21-летний, 22-летний местные жители сидели в гаражах ухтинского поселка Ярега и праздновали день рождение одного из участников компании.

Поздним вечером в гараж пришел мужчина, вооруженный плоскогубцами и ножом. Он искал своего сына, который ранее подрался с одним из участников компании. В помещении его ребенка не оказалось, но мужчина не спешил уходить - вспыхнул конфликт, который привел к драке. Молодые люди выбили из рук потерпевшего предметы обороны и 13 раз ударили его деревянным бруском по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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