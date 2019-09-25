Экс-министр здравоохранения Коми получил условный срок за мошенничество

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-25T14:24:31+03:00

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Сыктывкарский городской суд вынес приговор Георгию Дзуцеву — экс-министру здравоохранения Коми, бывшему советнику главы региона и гендиректору поликлиники ООО «РГС-Мед». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два год. Также Георгий Дзуцев выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что с 2012 по 2014 годы в клинике ООО «РГС-Мед» платные услуги оказывались под видом бесплатных: больница получала деньги и от пациентов, и от государства по договорам обязательного медицинского страхования. Глава «РГС-Мед» специально дал своим сотрудникам указания, чтобы те вносили пациентов реестры граждан, якобы получивших бесплатную медицинскую помощь по программе страхования. Клиника получила двойную прибыль: только по программе обязательного медицинского страхования учреждение заработало более 87 миллионов рублей.

Сегодня в суде Георгия Дзуцева признали виновным в мошенничестве. Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU