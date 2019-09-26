В Коми мужчина зарубил косой-горбушей родную мать

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-26T09:45:29+03:00

Пожилая женщина умерла на месте от массивной кровопотери

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В Усть-Куломском районе Коми 31-летний мужчина зарубил свою мать косой-горбушей. От массивной кровопотери женщина скончалась на месте, сообщает СКР СУ по Коми.

Трагедия произошла в частном доме на улице Лесной в июле этого года. Пьяный мужчина во время ссоры с 64-летней матерью нанес ей 14 ударов косой-горбушей. Пожилая женщина от полученных травм и кровопотери умерла до приезда скорой помощи.

Мужчина сознался в преступлении и раскаялся. Материалы дела отправлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU