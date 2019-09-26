2019-09-26T12:04:19+03:00
Общество

В Коми больше всего своей жизнью довольны ухтинцы

Город нефтяников занял 114 место в рейтинге оценки благосостояния
Дарья ЮДИНА
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Участников опроса попросили соотнести уровень своих доходов и цены в магазинахУчастников опроса попросили соотнести уровень своих доходов и цены в магазинахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики «Domofond.ru» опросили россиян и узнали, как они оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни. После они составили рейтинг, в который вошли 200 городов России. Ухта заняла в рейтинге 114 место, Сыктывкар — 138 место. Воркута оказалась в самом хвосте рейтинга на 176 месте.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средняя оценка по итогам составила 3,9 балла, что на 0,4 балла ниже, чем в прошлом году.

Жители Ухты оценили уровень своего благосостояния на 3,7 баллов, что на 0,9 балла меньше, чем в 2018 году. У сыктывкарцев разница ещё больше: количество баллов упало с 4,8 до 3,5. Меньше всех довольны своей жизнью воркутинцы: жители заполярного города поставили уровню своего благосостояния 3,1 балла.

Самые довольные россияне живут в городе Кудрово Ленинградской области (5,8 баллов). Самые маленькие баллы в рейтинге у жителей города Шахты Ростовской области 2,4 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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