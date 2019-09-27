2019-09-27T07:36:33+03:00
Общество

Киллер из Коми признался в убийстве пяти человек 21 год назад

Преступление было совершено в 1998 году в подмосковном Хотькове
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Уроженец Коми, который отбывает пожизненное заключение в колонии строгого режима, признался в убийстве пяти человек в Подмосковье в 1998 году. Сейчас решается вопрос о переводе мужчины в следственный изолятор Московской области для проведения следственных мероприятий, пишет «МК».

Осужденный убийца из Коми признался в убийстве пяти человек в подмосковном Хотькове, где мужчина скрывался от правосудия вместе с другими преступниками. Хозяин жилища, где они прятались, увидел оружие постояльцев и разболтал об этом товарищам. Киллер и его сообщники приняли решение убрать свидетелей. Троих убили в доме, еще двоих вывезли в лес, лишили жизни и закопали. На этом признания убийцы не закончились - он рассказал, что причастен к ряду преступлений на территории Краснодарского края и Ростовской области. Все эти сведения следователи будут проверять.

Кстати, это уже не в первый раз, когда преступник выступал с чистосердечным признанием. Уже находясь на нарах, он рассказал о нескольких убийствах, совершенных им в разные годы. В 2014 году местные служители Фемиды добавили к пожизненному сроку Головачева еще 9 лет.

У следователей нет сомнений в причастности старого преступника в убийству пяти человек - мужчина точно называл даты, места и обстоятельства. Хотя часто осужденные придумывают преступления, чтобы во время следственных экспериментов немного развеяться от тюремных будней.

В настоящее время решается вопрос о переводе осужденного в следственный изолятор Московской области для проведения с его участием следственных и процессуальных действий, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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