Холод и дождь со снегом: прогноз на выходные в Коми

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-27T09:24:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на этих выходных в республике не поменяется. На большей части территории Коми температура будет ниже нормы на 3С. Только в Заполярье и приполярных районах она будет находиться на обычном уровне: ночью 2...-7С, днем 0С. В субботу в этой части региона осадки маловероятны, а в воскресенье ожидается снег.

В других районах погода тоже будет переменчивой. В субботу она выльет на головы жителей Коми дождь либо снег с дождем. В воскресенье осадков будет еще больше: готовимся к затяжным дождям. Но есть и хорошие новости: дневная температура вырастет до 5…7С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые Коми оценили грибной сезон-2019 на три балла

Грибники верили, что сезон подарит им много свежих впечатлений и рассказов о царь-грибах. Однако этого не произошло (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU