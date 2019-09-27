Холод и дождь со снегом: прогноз на выходные в Коми
Погода на этих выходных в республике не поменяется. На большей части территории Коми температура будет ниже нормы на 3С. Только в Заполярье и приполярных районах она будет находиться на обычном уровне: ночью 2...-7С, днем 0С. В субботу в этой части региона осадки маловероятны, а в воскресенье ожидается снег.
В других районах погода тоже будет переменчивой. В субботу она выльет на головы жителей Коми дождь либо снег с дождем. В воскресенье осадков будет еще больше: готовимся к затяжным дождям. Но есть и хорошие новости: дневная температура вырастет до 5…7С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU