В Сыктывкаре ограничат движение на двух улицах
В Сыктывкаре ограничат движение по Советской улице и улице Ленина. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
Ограничение связано с земляными работами, которые проводят «Сыктывкарские тепловые сети».
По улице Ленина движение транспорта будет ограничено на всю ширину проезжей части в районе дома № 75 с 8 часов 27 сентября по 20 часов 29 сентября.
По Советской улице будет ограничено движение на ½ ширину проезжей части в районе дома №8 с 9 по 20 часов 28 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU