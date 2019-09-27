В Сыктывкаре ограничат движение на двух улицах

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-27T09:40:04+03:00

В Сыктывкаре перекроют улицу Ленина и Советскую улицу из-за земляных работ Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

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В Сыктывкаре ограничат движение по Советской улице и улице Ленина. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Ограничение связано с земляными работами, которые проводят «Сыктывкарские тепловые сети».

По улице Ленина движение транспорта будет ограничено на всю ширину проезжей части в районе дома № 75 с 8 часов 27 сентября по 20 часов 29 сентября.

По Советской улице будет ограничено движение на ½ ширину проезжей части в районе дома №8 с 9 по 20 часов 28 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU