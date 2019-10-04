В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды
Не пойдут сегодня на уроки ученики 1-8 классов
В Воркуте выпал мокрый снег. Фото Алексея Мирного
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В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды. От уроков освободили учеников 1-8 классов.
Как сообщает газета «Моя Воркута», сегодня в заполярном городе ожидается временами мокрый снег, дымка, туман. Ветер — юго-западный, западный 12-17 м/с, порывы до 22 м/с. Температура будет колебаться в районе +2...+4С, по району 0...+5С.
Напомним, что в прошлом учебном году 24 мая в Воркуте отменили занятия для всех школьников из-за метели.
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ИСТОЧНИК KP.RU