2019-10-04T09:42:36+03:00
Общество

В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды

Не пойдут сегодня на уроки ученики 1-8 классов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Воркуте выпал мокрый снег. Фото Алексея МирногоВ Воркуте выпал мокрый снег. Фото Алексея Мирного
Изменить размер текста:

В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды. От уроков освободили учеников 1-8 классов.

Как сообщает газета «Моя Воркута», сегодня в заполярном городе ожидается временами мокрый снег, дымка, туман. Ветер — юго-западный, западный 12-17 м/с, порывы до 22 м/с. Температура будет колебаться в районе +2...+4С, по району 0...+5С.

Напомним, что в прошлом учебном году 24 мая в Воркуте отменили занятия для всех школьников из-за метели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди

Без зонтика из дома выходить не стоит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди
В Жешарте пятилетний малыш прыгнул с зонтом из окна третьего этажа
В Усть-Вымском районе ищут очевидцев смертельной аварии
В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке
Воркутинцы хотят летать в Санкт-Петербург по разумным ценам
Жительница Сыктывкара погибла в Санкт-Петербурге
Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь
Верховный суд Коми сегодня примет решение по делу Василия Гончаренко
В Ижме пропал 59-летний мужчина
Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит этапировали в СИЗО
Старейшая библиотека Коми будет работать по новому адресу
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Сыктывкаре жертвами ДТП стали пожилая женщина и 6-летний ребенок
Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах