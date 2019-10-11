На выходных жителей Коми ждут дожди

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-11T08:50:43+03:00

В Коми на выходных будет дождливо Фото: Евгения ГУСЕВА

Зато температура будет выше нормы на 2-4С

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Как и в будни в Коми на выходных будет преобладать облачная погода. В субботу, между циклонами, республику ожидают небольшие дожди. На севере местами они пройдут со снегом. В воскресенье, начиная с западных районов, начнутся длительные дожди. Южный ветер станет умеренным.

Осадки пройдут стороной только Заполярье. Там дневная температура будет колебаться в пределах от -2С до 3С. В других районах по ночам — в пределах 1...5С, днём — около 3...8С. Такой температурный фон по республике выше обычного на 2-4С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU