В Коми изменится расписание движения поездов

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-14T10:05:48+03:00

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С 8 декабря 2019 года в полночь по московскому времени на всей сети российских железных дорог введут в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы. Изменения коснутся и Республику Коми. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Новый график будет работать в течение года. Так, маршрут поезда № 97/98, курсирующего сейчас между Санкт-Петербургом и Микунью, продлевается до Сыктывкара. Поезд № 287/288 Воркута – Белгород – будет курсировать по маршруту Воркута – Коноша и изменит нумерацию на 487/488.

Начнет ходить новый поезд № 695 Микунь – Сыктывкар. Перестанут ходить поезда № 303/304 Усинск – Сыктывкар, № 655/656 Воркута – Лабытнанги.

Сократится время пути у следующих поездов:

№ 34/33 Сыктывкар – Москва из Москвы на 53 минуты до 23 часов 42 минут, из Сыктывкара на 50 минут до 24 часов 14 минут;

№ 306/305 Сыктывкар – Усинск из Усинска на 3 часа 30 минут - до 18 часов 38 минут, из Сыктывкара на 3 часа 47 минут - до 17 часов 37 минут;

№ 653/654 Воркута – Лабытнанги из Воркуты на 1 час 27 минут - до 9 часов 36 минут, из Лабытнанги на 32 минуты - до 9 часов 47 минут;

№ 692 Печора – Усинск из Печоры на 43 минуты - до 3 часов 31 минуты;

№ 677 Кослан – Сыктывкар из Кослана на 39 минут - до 7 часов 19 минут.

Дополнительную информацию о графике и расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО "РЖД" (http://www.rzd.ru) в разделе "Пассажирам"/

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ИСТОЧНИК KP.RU