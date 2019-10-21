Коми вошла в десятку регионов с самым доступным газом

21 Окт. 10:07 2019-10-21T10:07:59+03:00

В Коми на среднемесячную зарплату можно купить более восьми тысяч кубометров газа Фото: Олег ЗОЛОТО

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Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов с самым доступным газом для населения. Республика Коми заняла седьмое место.

Рейтинг регионов России с самым доступным газом для населения составлялся на основе данных Росстата. Он строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату. Чтобы вычислить эту величину, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года.

Результаты рейтинга показали, что в нашей стране газ намного дешевле, чем в европейских странах. Однако в регионах цена на газ сильно разнится.

Так, жители Коми на среднемесячную зарплату могут купить больше восьми тысяч кубометров газа. Республика заняла в рейтинге седьмое место.

В Ямало-Ненецком автономном округе, который является лидером рейтинга, на среднемесячную зарплату можно купить более 20 тысяч кубических метров газа. Жители Саратовской области региона, занимающего последнее место могут позволить себе чуть больше двух тысяч кубических метров газа. Это намного меньше средней величины по стране: анализ данных свидетельствует о том, что в целом по России на чистую зарплату можно купить 6,3 тысячи кубометров газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU