2019-10-25T09:42:19+03:00
Общество

Гололедица и мокрый снег: прогноз на последние выходные октября в Коми

Погода приготовила неприятные сюрпризы
Дарья ЮДИНА
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На выходных жителей Коми ждет гололедицаНа выходных жителей Коми ждет гололедицаФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Последние выходные октября жителям Коми запомнятся мерзкой погодой. Через регион пройдет активный атлантический циклон с низким атмосферным давлением в центре. В северные районы он принесет снег, мокрый снег, местами сильный, в южные — дожди, усиление ветра порывами до 18 м/с.

Температура воздуха на территории республики будет разной. На крайнем северо-востоке в течение суток ожидается в пределах -4...-9С, в северных районах — -3... +2С. Теплее будет в южной половине Коми: там температура воздуха прогнозируется в районе от 4С до 9С.

В воскресенье, с отходом циклона на восток, начнется арктическое вторжение, которое продолжится и на следующей неделе.

Холоднее всего будет в Заполярье: там морозы окрепнут до -10...-15С. В северных и центральных районах в течение дня похолодает до -3...-8С, на юге — до 0...-2С. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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