Жители поселка в Удорском районе жалуются на затопленные улицы
В одном из удорских пабликов появилась запись с фотографиями улиц Усогорска. На снимках видно, что вода сильно затопила некоторые улицы и дворы поселка. Пешеходам по ним смогут пройти, пожалуй, только в броднях или высоких резиновых сапогах.
Фото из паблика "Удора Online"
Жители Удорского района не первый раз страдают из-за долгих весенних или осенних дождей. Так, в 2017 году жители села Кослан жаловались на подтопленные участки. В этом году та же проблема затронула жителей Усогорска. Явно лишняя вода уже добралась до улицы Дружбы. Она появилась из-за того, что в поселке не хватает канав, которые бы отводили лишние осадки. Люди опасаются, что такими темпами вредная влага доберется и до центральной больницы.
Автор фото - Людмила Жданова
— Необходимо срочно прокопать водосточные траншеи в пойму реки Мезень или реки Ус, — пишет Леонид Коваленко.
Пока проблему не решат, жителям Усогорска придется носить специальную обувь либо «переплывать» подтопленные участки.
Автор фото - Наталья Миронова
Удорский район не единственный район, который в этом году пострадал из-за «большой воды». Напомним, что летом несколько населенных пунктов Усть-Куломского района были отрезаны от мира из-за испорченных сильными дождями дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU