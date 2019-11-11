То снег, то холод: погода в Коми
На этой неделе Коми будет находиться под влиянием циклонов с запада, поочередно сменяющих друг друга. Ожидаются снегопады, в центральных и северных районах местами сильные. В южных районах в понедельник снег перейдет в дождь.
Температура воздуха будет неустойчивой и по территории предполагается разной. Теплее всего будет в начале недели в южных районах: ночью ожидается от 0...-5С, днем до +3С. На севере столбик термометра будет колебаться в районе -8...-13С, днем — -3...-5С. В середине недели, начиная с севера, будет холодать. В северных и центральных районах предположительно до -15...-20С, на северо-востоке до -25С, в южных районах до -5...-10С.
И только в Заполярье в течение недели сохранится морозный характер погоды. Температура воздуха будет находиться в пределах -14...-21С, ближе к выходным ночью возможно понижение до -28С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU