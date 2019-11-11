Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-11T11:01:56+03:00

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Республиканские судебные приставы рассказали об удивительном случае. К ним обратилась жительница Красноярского края, которая рассказала о своей несуществующей задолженности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

— Я в Коми никогда не была, в судебных разбирательствах не участвовала. Почему я должна оплачивать некую госпошлину, присужденную Сыктывкарским судом? удивилась автор обращения.

Выяснилось, что судебный пристав из Коми, собирая сведения о реальном должнике, получил от регистрирующих органов информацию о месте работы «двойника».У должницы и её «двойника» совпали имена, фамилии и отчества, а также даты рождения. Позже судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату. Как только «двойник» предоставила по электронной почте документы, позволяющие ее идентифицировать, постановление было отменено.

Это не первый случай в практике судебных приставов. Проблема «двойников» возникали из-за того, что до 1 октября 2019 года для идентификации должника-гражданина применялись только три признака: Ф.И.О., дата рождения, место рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU