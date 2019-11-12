Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-12T15:10:40+03:00

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Подходит к концу конкурс на самое веселое название населенного пункта России. Позади остались 2,5 месяца отборочных раундов, 100 претендентов за выход в финал из 83 регионов России и более 190 000 голосов. Настал черед финала. В нем сразятся 10 населенных пунктов, победивших в отборочном этапе. Среди них усинское село Мутный Материк.

Голосование продлится две недели и завершится в 23:59 по московскому времени 24 ноября. Отдать свой голос можно здесь. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета».

На победу в конкурсе претендуют следующие населенные пункты:

1. Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь)

2. Мухоудеровка (Белгородская область)

3. Мошонки (Калужская область)

4. Лох (Саратовская область)

5. Бухалово (Ярославская область)

6. Свиногорье (Республика Татарстан)

7. Морозилка (Архангельская область)

8. Мутный Материк (Республика Коми)

9. Хохотуй (Забайкальский край)

10. Палево (Сахалинская область).

- Каждый день мы будем проверять ход голосования на предмет возможных накруток или любых других нечестных методов борьбы за победу в конкурсе. Пускай победит тот населенный пункт, за который действительно проголосовало больше всего людей", - заверяют организаторы конкурса.

Победивший населенный пункт получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». На странице проекта можно узнать истории происхождения всех этих названий. А заодно прочитать про предыдущих участников. В прошлом году в голосовании приняли участие около 13,5 тысяч человек из разных регионов России. Первое место досталось деревне Чуваки (Пермский край).

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В топе также оказались деревня Упоровка и поселок Паника (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU