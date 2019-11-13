В Коми осудили юношу, который хотел убить подростка с помощью арматуры
В Вуктыле вынесли приговор 18-летнему юноше и его 26-летней подруге. Его признали виновным в покушении на убийство, девушка — в укрывательстве преступления. 18-летний фигурант едва не забил 14-летнюю девочку арматурой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.
Следователи установили, что в ноябре 2018 года на дороге рядом с садоводческим товариществом встретились злоумышленник и его жертва. Они поссорились. Во время ссоры юноша не меньше восьми раз ударил девочку арматурой и стал душить её. Избив подростка, фигурант дела оставил её прямо на земле вечером, когда температура была минусовой. Девушку нашел проезжавший мимо автомобилист. Её вовремя доставили в больницу. Благодаря своевременной помощи врачей подросток осталась жива.
За побои, едва не приведшие к смерти, 18-летнего вуктыльцы осудили по статье «Покушение на убийство» и назначили наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 26-летнюю подруга несостоявшегося убийцы за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. За это её наказали штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU