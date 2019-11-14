В Коми гарантированный душевой доход остался прежним

14 Нояб. 12:19 2019-11-14T12:19:39+03:00

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Правительство Коми утвердило размер гарантированного душевого дохода на третий квартал этого года. Сумма не изменилась: как и в прошлом квартале, она равна 2929 рублям.

Гарантированный душевой доход используется при расчете социальных пособий и выплат в Коми. По новому стандарту, который начал работать с 1 октября 2019 года, его средняя величина — 2929 рублей. В северной природно-климатической зоне республики его размер составляет 3306 рублей. К этой зоне относится Воркута, Инта, Печора, Усинск с входящими в их округа территориями, а также Усть-Цилемский и Ижемский районы.

В южной природно-климатической зоне региона гарантированный душевой доход равен 2757 рублям. К этой зоне относятся все муниципалитеты республики, кроме тех, что входят в северную зону.

Напомним, что последний раз гарантированный душевой доход в Коми увеличили этим летом. Соответствующее распоряжение подписал первый зампредседателя республиканского правительства Михаил Порядин.

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ИСТОЧНИК KP.RU