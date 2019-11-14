Среди заключенных в Коми выбрали лучших иконописцев

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-14T12:52:44+03:00

В республике выбрали лучших иконописцев среди заключенных. Фото пресс-службы УФСИН России по Республике Коми

Всего на конкурс прислали 21 работу

Изменить размер текста: A A

В Коми среди заключенных выбрали лучших иконописцев. Всего на отборочный этап смотра-конкурса православной иконописи «Канон» прислали 21 работу. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Лучшие среди них выбирали члены Межрелигиозной рабочей группы и представители Общественного совета при УФСИН. При оценке созданных осужденными икон учитывались способ и техника их написания. Хорошую оценку получили работы осужденных из ИК-24, ИК-1, ИК-29 и ИК-49. Эти иконы написали на холсте и оформили в резную рамку.

- При просмотре данных конкурсных работ прослеживается старание авторов, их творческий подход в исполнении иконы, - отметила начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Республике Коми Светлана Варгатюк.

Всего на конкурс прислали 21 работу. Фото пресс-службы УФСИН России

По итогам отборочного этапа лучшей в номинации «Храмовая икона» стала работа осужденного С. из ИК-1 (поселок Верхний Чов). Лучшей в номинации «Домашняя икона» стала работа осужденного из ИК-24 (Ухта). В номинации «Аналойная икона» победу одержал осужденный О. из ИК-49 (поселок Миша-Яг).

Победители конкурса награждены Архиерейскими грамотами. Работы отправят для участия в финале Всероссийского смотра-конкурса православной иконописи «Канон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умные собаки, БТР и боевое оружие: в Сыктывкаре бойцы спецназа провели уроки мужества для школьников

Для ребят провели экскурсию по отделу спецназначения УФСИН России по Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU