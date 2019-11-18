2019-11-18T09:05:51+03:00
Общество

В Коми тепло резко сменится на морозы

Несколько дней температура будет ниже нормы на 10-17С
Дарья ЮДИНА
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В Коми придут морозыВ Коми придут морозыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Коми теплая не по сезону погода на этой неделе резко сменится морозами. Ожидается, что среднесуточная температура будет ниже климатической на 10-17С: 18 ноября столбик термометра рухнет на северо-востоке, а 19-20 ноября на всей территории. Прогнозируется, что минимальная температура воздуха в западных районах будет понижаться до - 23...-28С, в восточных — до -28...-35С. В Сыктывкаре самый морозный период придется на вторник и среду. Впервые в этом сезоне температура воздуха понизится до -25С, в окрестностях возможно и ниже.

Но по предварительным расчетам, морозы в республике надолго не задержатся: 21-22 ноября под влиянием циклона с запада они начнут слабеть. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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