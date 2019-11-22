2019-11-22T09:10:10+03:00
Общество

Температура на выходных в Коми подскочит вверх

Погода никак не может выбрать между двумя крайностями
Дарья ЮДИНА
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На выходных в Коми выпадет мокрый снегНа выходных в Коми выпадет мокрый снегФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Погода продолжает катать жителей Коми на американских горках: аномальный холод на выходных сменится теплом не по сезону. Люди почувствует это уже в пятницу. Так, температура будет выше обычного на 6-8С, в северных районах — на 10С. Днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке, на севере местами до +2С. Выпадет мокрый снег.

В субботу погода практически не поменяется. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантики будет преобладать температура в 0...-5С. В воскресенье на фоне роста атмосферного давления ожидаются прояснения, температура воздуха немного понизится, до -2...-7С. На крайнем юге и на юго-западе до -8...-13С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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