Будьте осторожны вблизи объектов теплоснабжения!

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-22T11:53:10+03:00

В первую очередь о грозящей опасности необходимо предупредить детей и подростков

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В связи с резкими перепадами температуры наружного воздуха Коми филиал ПАО «Т Плюс» усилил контроль за состоянием и соблюдением мер безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

В свою очередь энергетики напоминают: во время отопительного сезона, когда температура теплоносителя максимально высокая, возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность. При этом нередко жертвами таких происшествий становятся дети и подростки.

Опасность у объектов теплосетей.Берегите себя и своих близких!

Для предотвращения несчастных случаев соблюдайте меры безопасности при нахождении вблизи объектов системы теплоснабжения:

- при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся в оперативно-диспетчерскую службу вашего города.

- предупреждайте детей, находящихся или играющих вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

- водителям автотранспортных средств следует избегать остановки автомобилей и автобусов на тепловых камерах, а также уделять повышенное внимание при движении вблизи ограждений мест производства земляных и ремонтных работ.

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

ИСТОЧНИК KP.RU