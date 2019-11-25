2019-11-25T09:49:08+03:00
Общество

В Коми наконец-то устаканится погода

Но по региону она будет разной
Дарья ЮДИНА
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В Коми наконец-то станет устойчивой погодаВ Коми наконец-то станет устойчивой погодаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В предпоследнюю неделю ноября в Коми прогнозируется устойчивая погода. Но по республике она будет разной. В приполярных районах и в Заполярье под влиянием циклонов ожидаются снегопады, местами сильные, усиление ветра и метели. На большей части территории в переходной зоне между антициклоном, уходящим на восток, и наступающим с запада циклоном, погода спокойная, снег пройдет небольшой. Температура везде будет выше нормы на 4-6С — в течение суток температура воздуха будет находиться в пределах от -5С до -12С. И только на юге в понедельник и во вторник — около нормы. Здесь при прояснении ночные морозы будут усиливаться до -15...-20С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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