В Коми наконец-то устаканится погода

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-25T09:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В предпоследнюю неделю ноября в Коми прогнозируется устойчивая погода. Но по республике она будет разной. В приполярных районах и в Заполярье под влиянием циклонов ожидаются снегопады, местами сильные, усиление ветра и метели. На большей части территории в переходной зоне между антициклоном, уходящим на восток, и наступающим с запада циклоном, погода спокойная, снег пройдет небольшой. Температура везде будет выше нормы на 4-6С — в течение суток температура воздуха будет находиться в пределах от -5С до -12С. И только на юге в понедельник и во вторник — около нормы. Здесь при прояснении ночные морозы будут усиливаться до -15...-20С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения

Согласно генплану 2009 года на месте дома №1 по Ленина должен располагаться уютный сквер. На дворе 2019 - сквера нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU