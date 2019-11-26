Проблема полигона на Шиесе вошла в топ популярных причин для протеста в России

26 Нояб. 14:42 2019-11-26T15:13:47+03:00

Недавно в Сыктывкаре провели митинг против строительства полигона на станции Шиес Фото: Дарья ЮДИНА

Эксперты отмечают, что борьба против строительства экотехнопарка «трансформировалась в протест за сохранение гражданского достоинства»

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Специалисты Центра социально-трудовых прав опубликовали доклад «Как протестуют россияне». В нем содержатся данные о российских протестных акциях. Согласно этим данным проблема строительства мусорного полигона на станции Шиес стало одной из самых популярных причин для проведения митингов и пикетов в стране в последнее время.

Вообще, социологи отметили небольшой рост количества протестов: с 429 протестных акций в первом квартале 2019 года до 434 акций во втором квартале. Одни из самых многочисленных акций были связаны со строительством полигона на Шиесе. Так, в Архангельской области противники появления так называемого экотехнопарка организовали не менее шести митингов, в которых участвовали от двух до восьми тысяч человек.

Борьба против строительства мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области остается основной темой экологического протеста и одним из главных протестных сюжетов второго квартала. Она трансформировалась в протест за сохранение гражданского достоинства. Не найдя законного решения своей проблемы, участники борьбы ищут решения политического. Это проявилось и в участии экологических активистов в митингах против полицейского произвола, указывается в докладе.

Также социологи подчеркнули, что к борьбе против строительства полигона подключились и жители других регионов, в частности, Волгоградской, Тюменской и Московской областей.

Напомним, что 9 ноября в сыктывкарском Мичуринском парке прошел митинг против полигона для переработки ТБО на станции Шиес. Акция протеста собрала более пяти тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU