В Сыктывкар приехал глава МВД России Владимир Колокольцев

26 Нояб. 15:53 2019-11-26T15:53:14+03:00

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Сегодня Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Сыктывкар. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

На совещании с руководством МВД по Республике Коми глава ведомства дал несколько поручений. Ещё Владимиру Колокольцеву показали обновленное здание республиканского МВД, в котором несколько месяцев назад провели капитальный ремонт. Сейчас там обосновались Управление уголовного розыска и группа НЦБ Интерпола. Кроме того, в здании появились тир и спортивные залы для единоборств и занятий на тренажерах.

Во время посещения сыктывкарского отдела полиции № 1 глава МВД России познакомился с условиями работы сотрудников дежурной части, дознания, следствия и оперативных подразделений. Также он побеседовал с личным составом.

В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев почтил память сотрудников органов внутренних дел Республики Коми, погибших при выполнении служебных обязанностей: он возложил цветы к мемориалу «Шагнувшим в бессмертие» на улице Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU