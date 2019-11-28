2019-11-28T14:48:27+03:00
Общество

В Коми для владельцев транспорта на газе уменьшат налог

Ставку снизят на 50 процентов
Дарья ЮДИНА
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Владельцы транспорта, ездящего на природном газе, будет отдавать меньше денег в оплату транспортного налогаВладельцы транспорта, ездящего на природном газе, будет отдавать меньше денег в оплату транспортного налогаФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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Сегодня депутаты Госсовета Коми приняли ряд законов. В их числе были поправки в закон о налогообложении. В 2020 году для владельцев транспорта, ездящего на газомоторном топливе, уменьшат налог. Новый закон предполагает снижение ставки по транспортному налогу на 50 процентов. Эта норма будет действовать с 1 января 2020 года по 31 января 2024 года.

Напомним, что сегодня региональный парламент принял закон, разрешающий ежегодно повышать плату за капремонт.

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Они не стали включать этот вопрос в повестку сегодняшнего заседания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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