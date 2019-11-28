В Коми для владельцев транспорта на газе уменьшат налог

28 Нояб. 14:48 2019-11-28T14:48:27+03:00

Владельцы транспорта, ездящего на природном газе, будет отдавать меньше денег в оплату транспортного налога Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня депутаты Госсовета Коми приняли ряд законов. В их числе были поправки в закон о налогообложении. В 2020 году для владельцев транспорта, ездящего на газомоторном топливе, уменьшат налог. Новый закон предполагает снижение ставки по транспортному налогу на 50 процентов. Эта норма будет действовать с 1 января 2020 года по 31 января 2024 года.

Напомним, что сегодня региональный парламент принял закон, разрешающий ежегодно повышать плату за капремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Госсовета Коми продолжают игнорировать проблему мусорного полигона на станции Шиес

Они не стали включать этот вопрос в повестку сегодняшнего заседания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU