В Коми на переселение людей из аварийного жилья потратят 578 миллионов рублей
В 2020 году на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья потратят 578,9 миллионов рублей. На эти деньги планируется расселить 770 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства республики.
На эти цели из республиканского бюджета выделят 23,4 миллиона рублей, из Фонда развития ЖКХ — 555,5 миллионов рублей. Соглашение с Фондом хотят заключить до 1 июля следующего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU