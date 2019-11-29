В Коми на переселение людей из аварийного жилья потратят 578 миллионов рублей

29 Нояб. 16:35 2019-11-29T16:35:05+03:00

В Коми на расселение людей из ветхого жилья хотят потратить более 578 миллионов рублей Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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В 2020 году на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья потратят 578,9 миллионов рублей. На эти деньги планируется расселить 770 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства республики.

На эти цели из республиканского бюджета выделят 23,4 миллиона рублей, из Фонда развития ЖКХ — 555,5 миллионов рублей. Соглашение с Фондом хотят заключить до 1 июля следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU